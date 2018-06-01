РИАМО - 1 июн. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев считает, что для оптимизации отрасли производства военной техники необходимо создать систему стимулирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В пятницу в доме правительства Московской области проходит второй Всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018».

«Процесс изготовления вооружений военной техники - это очень сложный комплексный процесс, требует времени, денег, высочайшего интеллекта. Для того, чтобы оптимизировать систему, нужно создавать систему стимулирования предприятий, чтобы в рамках рыночной капиталистической экономики использовать все преимущества этой самой рыночной капиталистической экономики», - сказал Артемьев журналистам.

Он отметил, что вся новая техника, которая защищает границы страны, создавалась сильным военно-промышленным комплексом, где элементы рыночной экономики уже присутствовали.

«Наша общая задача в XXI веке - сделать максимально эффективной (систему изготовления военной техники - ред.). Один из элементов - это конкуренция, чем мы и занимаемся. Это эффективность госзакупок, но еще больше - создание материальных стимулов для менеджмента этих предприятий», - добавил Артемьев.

По его словам, в прошлом году в стране был принят ряд нормативных актов, благодаря которым сегодня предприятиям военно-промышленного комплекса предоставлена широкая экономическая свобода, позволяющая зарабатывать и делать акции предприятий наиболее дорогими.

В рамках форума участники обсуждают развитие закрытых торгов в электронной форме и реформу государственного регулирования цен в сфере гособоронзаказа. Кроме того, эксперты рассматривают вопросы преодоления ограничений на диверсификацию производства, а также информационные технологии для решения задач гособоронзаказа.

Ранее начальник управления контроля государственного оборонного заказа ФАС России Александр Пудов сообщил, что некоторые закупки в рамках гособоронзаказа, связанные с государственной тайной, с 1 июля переведут в электронную форму.