РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация отремонтировала автодороги на улицах Суворова и Красная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на улицах Суворова и Красная подрядной организацией (31 мая – ред.) были завершены работы по ремонту асфальтового покрытия. На данный момент проводится работа по укреплению обочины», – говорится в сообщении.

Помимо этого, завершаются работы и на улице Симферопольская, а также обустраиваются парковочные карманы на улице Мичурина, от улицы Дмитрия Холодова до улицы Театральная.