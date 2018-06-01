РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Жителям подмосковных Люберец с 8 по 25 августа в парках покажут новинки кинематографа и мультипликации, всего горожане увидят шесть картин, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Кинопоказы под открытым небом пройдут в Центральном и Наташинском парках городского округа. Первый сеанс – 8 июня в Центральном парке, зрители увидят мультфильм «Смешарики. Дежавю». А 22 июня в парке «Наташинские пруды» покажут фильм «Притяжение»», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 13 июля в Центральном парке покажут фильм о футболе «Моя жизнь». На увлекательный фильм «Женщины против мужчин: крымские каникулы» жителей приглашают 27 июля в «Наташинские пруды».

«В августе жителей ждут два сеанса. Десятого августа в Центральном парке покажут фильм «Большой». А 25 августа в Наташинском парке пройдет ночь кино. Приглашаем всех в указанные дни к 21:30», - заключил Ружицкий.