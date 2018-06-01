РИАМО – 1 июн. В мае текущего года в Московской области изъяли из незаконного оборота свыше 800 бутылок алкогольной продукции, нарушения были выявлены в ходе мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Сотрудники ведомства совместно с общественными организациями ежемесячно проводят мониторинги, нацеленные на выявление и пресечение фактов нелегальной продажи алкоголя. В мае 2018 года они проверили 123 магазина на предмет незаконной торговли алкогольной продукцией.

«По результатам работы, в период проведения профилактических мероприятий по выявлению правонарушений в сфере организации нелегальной торговли алкогольной продукцией, сотрудниками территориальных органов ГУ МВД России по Московской области было изъято 822 бутылки (453 литра) алкогольной продукции», – говорится в сообщении.