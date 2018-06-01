РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил жителей подмосковного Подольска с Днем защиты детей и пожелал им здоровья, счастья и отличной спортивной формы, сообщается на сайте администрации городского круга.

В Подольске в День защиты детей традиционно проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, а также концерты и акции, рассчитанные на взрослых и детей.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот день отмечается во всем мире уже более пяти десятилетий и каждый раз напоминает нам о том, что защита прав, жизни и здоровья детей – это одна из наших важнейших задач и обязанностей. Мы всегда должны помнить, что наше будущее зависит от того, насколько свободны, здоровы и образованны будут наши дети, какие возможности мы создадим для раскрытия их талантов и способностей, как сможем защитить их права и обеспечить гуманные и справедливые условия жизни», - говорится в поздравлении Фетисова.

Он отметил, что особую заботу нужно проявлять о детях, оставшихся без попечения родителей, о детях с проблемами здоровья. Также Фетисов пожелал жителям округа и их семьям здоровья, счастья, взаимопонимания, хорошего настроения и отличной спортивной формы.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.