РИАМО - 1 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 2 июня из-за заморозков и высокой опасности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской, Липецкой и Тамбовской областей.

В Подмосковье и Москве 2 июня ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — 20-22 градуса.

Ранее синоптики предупредили, что в Московском регионе в ночь на 2 июня ожидаются заморозки, температура может опуститься до минус 1 градуса.

Летнее тепло в Подмосковье и Москву вернется в выходные, и уже 4 июня воздух прогреется до плюс 26 градусов.