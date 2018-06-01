Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест
15 вопросов | Пройден 45 раз
Пройдите тест с вопросами из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (1/15)
В одном из слов неправильно выделено ударение. Найдите это слово.
Фото Галина Добрынина © РИАМО
бАнты
осведомИшься
снятА
облегчИт
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (2/15)
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Найдите ошибку.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (3/15)
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
пл…вец
оз…рились
Те…ретический
К…ллекционный
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (4/15)
Определите ряд, где в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Фото Александр Кожохин © РИАМО
ра…гон, и…печь
роз… ск, с… змала
бе…ценно, в…дремнул
пр…зыв, пр..злой
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (5/15)
Выберите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (6/15)
Определите предложение, где НЕ со словом пишется слитно.
Радость, (не)разделенная с друзьями, не радость.
Маргарита через несколько минут входила в (не)освещенную комнату.
Петр I (не)побоялся перенести столицу ближе к Западной Европе.
Николай Карамзин знал, что значение слова «Коломна» (не)выяснено, и решил сочинить легенду.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (7/15)
Найдите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно.
Фото © РИА Новости
Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
При(виде) осеннего леса замирало сердце, (на)встречу дул легкий ветерок.
(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (8/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (9/15)
Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении? … индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (10/15)
В каком из этих слов неверно поставлено ударение?
Фото Артур Лавряшин, Королевское ИА © Фото
корЫсть
гнАла
кУхонный
тОрты
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (11/15)
В каком предложении выделенное слово нужно заменить подходящим по смыслу паронимом?
Фото официальная страница Рособрнадзора в facebook © Фото
Она долго стояла на ВЫСОКОМ берегу, глядя на пароход.
Через год статус ЗЛОСТНОГО нарушителя был аннулирован.
Историки говорят, что родиной ДЕЛОВИТОГО этикета является Италия.
Победители конкурса АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства получили призы.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (12/15)
Какое из выделенных слов образовано неверно?
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (13/15)
Выберите сочетание цифр, на месте которых нужно поставить -НН. Как ни густы бывают студе(1)ые осе(2)ие туманы, моряки найдут дорогу к берегу по размере(3)ым ударам стари(4)ого колокола.
Фото Александр Уткин © РИА Новости
1, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3
2, 3, 4
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (14/15)
В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
Фото Виталий Аньков © РИА Новости
заботл…вый
откле…ться
услужл…вый
миндал…вый
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (15/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Фото mricon © flickr.com
1,2
1,3
1,4
1, 3, 4
Придется пересдавать
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
Минимум на аттестат
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Почти стобалльник
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
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