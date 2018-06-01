Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.

Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении? … индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.

Выберите сочетание цифр, на месте которых нужно поставить -НН. Как ни густы бывают студе(1)ые осе(2)ие туманы, моряки найдут дорогу к берегу по размере(3)ым ударам стари(4)ого колокола.

Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.

Минимум на аттестат

Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.

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