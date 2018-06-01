РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Врио главы Котельников Андрей Булгаков поздравил участников летних лагерей города с Международным днем защиты детей в рамках праздничного мероприятия, которое прошло в пятницу в одном из торговых центров города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Международный день защиты детей в ТЦ «Мега Белая Дача» Котельников прошла интерактивная программа. В ней приняли участие более 300 детей, которые посещают летние оздоровительные лагеря, открывшиеся накануне на базе школ города.

«Дорогие наши ребята, поздравляю вас с началом летних каникул и Международным днем защиты детей. Вы – наше главное богатство, смысл жизни. Сегодня мы совместно с торговым центром «Мега Белая Дача» постарались организовать для вас настоящий праздник, создать хороший и интересный отдых», - сказал Булгаков.

Он сделал с детьми совместное фото на память.

Со своей стороны, управляющий ТЦ Константинос Тсакалис отметил, что с 1 по 3 июня с 12:00 до 19:00 на главной сцене торгового центра будет проходить праздничная программа для детей. Их ждут показательные выступления от развлекательного центра «Кидбург», «Школа экологии» от магазина ИКЕА, герои шведских сказок и многое другое.

В рамках праздника для детей провели различные интерактивные игры на эрудицию, смекалку, сообразительность. Для них организовали 14 станций, которые необходимо было пройти, выполнив определенные задания. Ребята складывали пазлы и слова из букв, на скорости проходили эстафету с мячом, отгадывали загадки и ребусы.

Напомним, что 31 мая в городском округе Котельники на базе образовательных школ открылись летние оздоровительные лагеря, которые посещают более 300 детей. В рамках летней кампании для школьников подготовлена разнообразная культурно-досуговая программа, в том числе, посвященная Дню защиты детей.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.