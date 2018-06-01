РИАМО - 1 июн. Праздничный концерт, посвященный Дню России, пройдет в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 12 июня, в этот день оперные певцы исполнят романсы Петра Чайковского и Михаила Глинки, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«В этом (2018 году – ред.) году мы решили сделать программу праздничного концерта в честь Дня России максимально насыщенной и патриотичной и, помимо всеми любимых оперных певцов, пригласили выступить Русский оркестр с народными инструментами и хореографический ансамбль в русских народных костюмах», – сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

В саду в этот день выступят баритон Андрей Борисенко, сопрано Марина Агафонова и тенор Дмитрий Никаноров, которые исполнят арии, дуэты, романсы Петра Чайковского, Михаила Глинки и других великих русских композиторов, а Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» – мировые хиты популярной музыки на балалайках, гуслях, баянах и прочих народных инструментах.

День России – государственный праздник Российской Федерации, отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года.