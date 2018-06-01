РИАМО - 1 июн. Автовокзалы и автостанции в Подмосковье оснастили вендинговыми аппаратами, напитки и еду в автоматах можно купить более чем на 40 объектах, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».

«На сегодняшний день вендинговые автоматы установлены на территории 42-х автовокзалов и автостанций», - сказал собеседник агентства.

По его словам, аппараты есть на автовокзалах и станциях в Дмитрове, Щелкове, Волоколамске, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Чехове, Балашихе, Домодедове, Егорьевске, Ивантеевке, Ступине, Люберцах, Раменском, Мытищах, Ногинске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Шатуре.