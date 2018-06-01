РИАМО - 1 июн. Готовность системы дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в подмосковном Клину составляет почти 65%, большой факел планируют запустить уже через неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова и глава городского округа Клин Алена Сокольская снова проинспектировали ход работ по дегазации полигона «Алексинский карьер». Ранее представителям подрядной организации был высказан ряд замечаний по поводу качества тампонажа участков, на которых расположены скважины системы дегазации.

«Работы идут хорошим темпом. Подрядчик улучшил качество тампонирования и укрепления откосов тела полигона, уже поставлен высокотемпературный факел. На сегодняшний день я бы оценил готовность к дегазации на 60-65%. Подрядчик доложил, что примерно через неделю есть возможность запустить первую очередь дегазации, что вскоре существенно снизит негативное воздействие полигона на окружающую среду», - сказал Коган.

Он добавил, что в ходе эксплуатации первой очереди специалисты оценят эффективность работы системы, после чего можно будет приступать к дегазации второй рабочей карты полигона.

Факел при температуре 1-1,2 тысячи градусов будет утилизировать 2 тысячи кубометров свалочного газа в час с эффективностью 99,9%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.