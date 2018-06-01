РИАМО – 1 июн. Народный артист СССР Армен Джигарханян в настоящее время находится в одном из санаториев страны, он набирается сил перед возвращением в театр, сообщил РИАМО представитель пресс-службы театра.

«Сейчас Армен Борисович находится в санатории. Он отдыхает, набирается сил, для руководства театра», - сказал собеседник агентства.

До этого актер находился в одной из столичных клиник в связи с ухудшением здоровья. Состояние Джигарханяна оценивалось как средней тяжести. В начале мая артист вернулся к работе в театре.

Армен Джигарханян известен ролями в фильмах «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Короли и капуста», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и многих других.