РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В подмосковном Королеве с 18 по 30 мая управляющие компании восстановили целостность 17 балконных плит в жилых домах, сообщается в аккаунте координационного совета в Instagram.

«За указанный период времени (с 18 по 30 мая – ред.) управляющими компаниями ОАО «Жилсервис» и ОАО «Жилкомплекс» организованы и проведены мероприятия по восстановлению целостности 17 балконных плит», – говорится в сообщении.

Балконные плиты являются частью фасада многоквартирного дома, входят в состав общего имущества и за их текущий ремонт отвечают управляющие компании. Регулярный осмотр и проведение подобных работ – залог безопасности и комфорта жителей.