РИАМО - 1 июн. В столичном аэропорту «Шереметьево» водителям такси выписали уже более 800 тысяч рублей штрафов за нарушения введенных в начале мая правил поведения на аэровокзалах, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее постановлением правительства Подмосковья были утверждены правила пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц на указанных территориях. Правила начали действовать 5 мая.

«За нарушение обязательных требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в отношении водителей вынесено 317 постановлений об административном правонарушении на сумму 809 тысяч рублей, демонтированы две незаконные рекламные конструкции легкового такси», - говорится в сообщении.

К нарушениям относится отсутствие информации о водителе транспортного средства и его организации, нарушение требований о проведении медосмотра.

Также, согласно новым правилам, на территории аэровокзальных комплексов запрещено приставать к гражданам с предложениями по предоставлению услуг, в том числе по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.