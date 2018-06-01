РИАМО - 1 июн. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации торгово-производственному комплексу, возведенному в деревне Еремино подмосковного городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Комплекс предназначен для комплектации и складирования тормозных систем, обеспечивающих безопасность движения подвижного состава железных дорог и метрополитена. Площадь здания переменной этажности (1-3) составляет 5668 квадратных метров.

На перовом этаже торгово-производственного комплекса расположены складские помещения, погрузо-разгрузочные зоны, помещения сборки, зарядные. На втором этаже предусмотрены помещения для размещения технологического оборудования. На третьем этаже размещены бытовые и офисные помещения, медицинский пункт.

Благоустройство территории отвечает всем необходимым современным стандартам. Обустроена парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки.

Застройщиком выступило ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ», финансирование строительства велось за счет средств инвестора.