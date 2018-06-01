РИАМО - 1 июн. Более 100 тысяч человек ежедневно используют построенные к чемпионату мира по футболу дороги возле аэропорта «Шереметьево», реконструированные дороги позволят болельщикам беспрепятственно добираться до воздушной гавани, говорится в материале пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения транспортной доступности международного аэропорта «Шереметьево» в рамках подготовки к чемпионату мира - 2018 были построены и реконструированы четыре дорожных объекта. Ежедневно по этим дорогам ездит свыше 100 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что в 2017 году досрочно были восстановлены мосты через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе и расширен до четырех полос движения участок Старошереметьевского шоссе, которое связывает между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.

«В мае этого года за счет завершения строительства разворотной петли у гостиницы «Новотель» снижена транспортная нагрузка на терминалы D, F, E. Кроме того, ликвидирована пробка у нового терминала B благодаря расширению участка Шереметьевского шоссе с двух до трех-пяти полос движения и организации одностороннего движения», - заключается в материале.

Реализация данных мероприятий позволит гостям и болельщикам чемпионата мира беспрепятственно добираться до аэропорта «Шереметьево».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу осмотрел новый терминал В международного аэропорта «Шереметьево». Терминал с многоуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест (инвестиции – 327 миллионов долларов, в том числе 275 миллионов долларов – новый терминал В, 52 миллиона долларов – многоуровневый паркинг) начал работу в начале мая. Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час).

В ходе визита губернатор подчеркнул, что инвестиции в аэропорт «Шереметьево» стратегически важны для Подмосковья, так как это позволит нарастить экономический потенциал. Воробьев уточнил, что в этом году пассажиропоток «Шереметьева» прирастет на 5 миллионов человек до 45 миллионов.

Кроме того, губернатор отметил, что в ближайшее время в аэропорт будет инвестировано порядка 1,2 миллиарда долларов.