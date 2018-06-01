РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. На территории детской городской больницы в Подольске в День защиты детей открыли памятник доброте в виде одуванчика, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.

Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, был учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Традиционно в этот день в Подольске проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, рассчитанные на взрослых и детей, а также концерты и акции.

«Сегодня (1 июня – ред.) в рамках празднования Дня защиты детей на территории Подольской детской городской больницы состоялось торжественное открытие памятника доброте под названием «Одуванчик». Скульптура напоминает цветок, однако на конце семян изображены распахнутые ладошки с глазами. Высота памятника составляет три метра, а выполнен он был из бронзы. Внизу композиции листья выполнены в форме губ, на которые упала одна ладошка. Скульптором стал Григорий Потоцкий», – сказала сотрудница.

Она отметила, что в торжественной церемонии открытия принимали участие представители министерства здравоохранения Московской области, первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, главный врач детской городской больницы Юрий Климов. Помимо этого, в рамках торжественного мероприятия состоялся «Вальс гидроскутеров».

Символы доброты и мира «Одуванчики» уже установлены в 30 странах мира, таких как Америка, Мексика, Эквадор, Сальвадор, Германия, Австрия, Китай, Латвия, Эстония, Украина, Болгария, Венгрия и других. Девятого июня 2017 года губернатор Санкт-Петербурга открыл «Одуванчик» в Пулкове.