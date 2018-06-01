РИАМО - 1 июн. В столице на Лялиной площади открыли закладной камень будущего памятника поэту Самуилу Маршаку, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

На церемонии открытии присутствовали внук Маршака поэт и переводчик Александр Маршак, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, а также журналист Владимир Познер, который был литературным секретарем поэта.

«Сегодня важный этап в установке памятника - закладка камня. Мы надеемся, что через год на этом месте будет уже памятник. Сейчас музей современного искусства по нашему заказу проводит закрытый конкурс на лучший проект. К сентябрю мы получим этот проект и сможем заказать и установить памятник», - сказал Каннер.

Внук поэта добавил, что выбор места для будущего памятника не случаен. В этом районе прошла большая часть жизни поэта.

«Место для памятника выбирал я. Выбрал это место, потому что здесь мой дед гулял. Здесь он работал и снимал во время войны с крыш зажигательные бомбы. Именно здесь в 330 школу пошла девочка из стиха «Усатый полосатый», - сказал Маршак.

Известный советский актер Вениамин Смехов отметил высокую роль Самуила Маршака в российской литературе и прочитал несколько стихов поэта.

В Москве это первый памятник Самуилу Маршаку, всего в России их два. Первый находится в Воронеже, где родился поэт.

Самуил Маршак (1887-1964) - русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист. Автор популярных детских книг. Именем Маршака названы улицы в Москве, Воронеже, Чебоксарах и других городах. Среди его произведений: «Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев» и многие другие известные сказки.