РИАМО - 1 июн. Всемирный день без табака отметили в последний день мая в Московской области, на мероприятиях в честь праздника почти 12 тысяч подмосковных жителей смогли поменять сигареты на фрукты, поучаствовать в танцевальных мастер-классах, соревнованиях и спортивных играх, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Почти 12 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Здоровый город», направленной на борьбу с табакокурением. Акция прошла в 34 городах Московской области», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Также в рамках акции, в торговых центрах, на улицах и в парках проводились дискуссии о вреде курения и обсуждались лучшие практики по отказу от табака.

Министр напомнил, что ежегодно в медучреждения Московской области обращаются более 130 тысяч человек с намерением бросить курить. В регионе функционируют 68 кабинетов медицинской помощи по отказу от курения, а также 36 центров здоровья, в год их посещают порядка 29 тысяч и 90 тысяч пациентов соответственно.

Тридцать первого мая отмечается Всемирный день отказа от курения, призванный привлечь внимание жителей всех стран мира к проблемам, связанным с этой привычкой. В 2018 году тема Всемирного дня отказа от курения – «Табак и болезни сердца».