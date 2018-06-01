РИАМО - 1 июн. Инвестиции в аэропорт «Шереметьево» стратегически важны для Подмосковья, так как это позволит нарастить экономический потенциал, в частности, по госпрограмме развития Московского транспортного узла была завершена реконструкция Старошереметьевского шоссе, сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в пятницу осмотрел новый терминал В международного аэропорта «Шереметьево».

«В следующие пять лет пассажиропоток (в «Шереметьево» - ред.) должен увеличиться практически вдвое. Для наших городов в Подмосковье это стратегически важные инвестиции, возможность наращивать свой экономический потенциал», - сказал Воробьев.

Глава региона уточнил, что в этом году пассажиропоток прирастет на 5 миллионов человек до 45 миллионов.

Также губернатор поблагодарил руководство аэропорта «Шереметьево» за работу. Кроме этого, глава региона напомнил об окончании реконструкции Старошереметьевского шоссе.

«Очень приятно, что группа инвестирует дальше, будет следующий международный терминал. Мы, в свою очередь, по государственной программе по развитию Московского транспортного узла закончили реконструкцию Старошереметьевского шоссе, это тоже большие инвестиции», - подчеркнул Воробьев.

Ранее он рассказал, что в ближайшее время в аэропорт будет инвестировано порядка 1,2 миллиарда долларов.

Терминал B с многоуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест (инвестиции – 327 миллионов долларов, в том числе 275 миллионов долларов – новый терминал В, 52 миллиона долларов – многоуровневый паркинг) начал работу в начале мая. Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час).