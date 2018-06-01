РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В пятницу на приеме жителей в Балашихе председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова попросили помочь с ремонтом кровли Дома культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Директор ДК «Чайка» Мария Жукова обратилась на приеме к председателю Мособлдумы с просьбой оказать содействие в финансировании ремонта кровли здания.

«Нашему дому культуры 70 лет. Он достаточно маленький, но при этом у нас занимаются 2 800 ребят. В одном только хореографическом ансамбле «Росинка» 500 детей. К сожалению, здание требует ремонта, протекает крыша», – сказала Жукова.

Брынцалов отметил, что изучит этот вопрос.

«Будем смотреть бюджет на следующий (2019 год – ред.) год и думать, как помочь», – отметил парламентарий.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2019 году планируют капитально отремонтировать ДК «Северный». Помимо этого, капитальные работы проведут в культурных учреждениях «Кучино» и «Балашиха».