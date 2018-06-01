РИАМО - 1 июн. До 20 миллионов человек в год будут пользоваться новым терминалом В в московском аэропорту «Шереметьево», сообщил журналистам в пятницу генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Василенко в пятницу осмотрели новый терминал В международного аэропорта «Шереметьево».

«Мы находимся с вами в новом построенном терминале В на 20 миллионов пассажиров (в год - ред.) для внутренних воздушных линий площадью 100 тысяч квадратных метров», - сказал Василенко.

Как отметил Воробьев, очень приятно, что здесь используются все самые современные технологии и удобства для пассажиров.

«Мы сейчас обменялись с ними (пассажирами - ред.) мнениями - нравится ли терминал, удобно ли. У всех положительные ощущения от того, как работает новый терминал», - подчеркнул губернатор.

Ранее он сообщил, что в аэропорт Московского авиаузла «Шереметьево» планируют инвестировать порядка 1,2 миллиарда долларов, так как воздушная гавань активно развивается.