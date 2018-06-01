РИАМО - 1 июн. Социальная ярмарка «Ценопад» продлится в подмосковном Наро-Фоминске до 3 июня, посетители смогут купить овощи, фрукты, сыры, колбасы и рыбу по специальным ценам, говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Черешня, клубника, абрикосы, помидоры, огурцы, кабачки, картофель, некоторые виды сыра и колбасы, сельдь, рыбные деликатесы, хлебобулочные изделия и многое другое на «Ценопаде» в Наро-Фоминске можно приобрести по социальной цене. Так, например, стоимость черешни за 1 килограмм – от 150 рублей», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На ярмарке, которая началась 29 мая и продлится до 3 июня, организовано 44 торговых места. Традиционно на ярмарке «Ценопад» представлена как продовольственная продукция, так и непродовольственные товары.