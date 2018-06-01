РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жителей горокруга с Днем защиты детей и пожелали им мира, благополучия и счастья, сообщается на сайте городской администрации.

В Подольске за несколько лет было построено 19 детских садов и шесть новых школ, а в ближайшие три года запланировано строительство еще пяти общеобразовательных учреждений. Кроме того, с 2013 по 2017 годы, число многодетных семей увеличилось на более 1,2 тысяч. Сегодня в округе в более 2,6 тысяч многодетных семьях воспитывается более 8,3 тысяч детей.

«Дорогие жители Подольска! Поздравляем вас с Международным днем защиты детей, который во всем мире отмечается 1 июня! Этот праздник напоминает каждому взрослому человеку о серьезной ответственности за подрастающее поколение. Здоровье наших детей, их всестороннее развитие, раскрытие талантов, становление их личности – главный смысл нашей жизни, их любовь к нам – драгоценная награда за каждодневный труд», – говорится в сообщении.

В текущем году в трех загородных лагерях округа отдохнут около 800 ребят, а 40 городских лагерей с дневным пребыванием распахнут двери для более 3,1 тысяч школьников. На летнюю детскую оздоровительную кампанию из муниципального бюджета направлено 55 миллионов рублей.

«Улыбка ребенка – самый главный подарок для взрослого. В этот добрый праздник желаем вам и вашим детям мира, благополучия, счастья и радости!» – заключается в сообщении.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.