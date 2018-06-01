РИАМО - 1 июн. Движение на двух улицах Москвы сделают двусторонним с 20 июня, это позволит снизить транспортную нагрузку, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Новая схема движения будет введена на двух улицах в Западном округе. С 20 июня улица Мазиловская и участок Оршанской улицы (от Ярцевской улицы до проектируемого проезда №2185) станут двусторонними», – говорится в сообщении.

Изменение схемы движения улучшит связность, а также снизит транспортную нагрузку.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.