РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В пятницу на приеме жителей Балашихи председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пообещал проконтролировать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Заря, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На прием к Брынцалову пришли председатель ветеранской организации в микрорайоне Заря Алексей Дедов и председатель комитета ТОС Валентина Заббарова. Они поблагодарили Брынцалова за качественное благоустройство, которое ведется в микрорайоне, и попросили проследить за ходом строительства ФОКа.

«Прошла открытая конкурсная процедура, выиграла коммерческая структура. Последние три года никаких сбоев со строительством социальных объектов у нас не было, но, безусловно, депутатский контроль мы будем вести, и вы, как представители общественности, тоже должны следить за работами», – сказал Брынцалов.

Ранее сообщалось, что Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство ФОКа с плавательным бассейном в микрорайоне Заря Балашихи. Объем инвестиций составит более 200 миллионов рублей. Плановый срок завершения строительства – III квартал 2019 года.