РИАМО - 1 июн. В аэропорт Московского авиаузла «Шереметьево» планируют инвестировать порядка 1,2 миллиарда долларов, так как воздушная гавань активно развивается, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в пятницу осмотрел новый терминал В международного аэропорта «Шереметьево».

«Мы находимся в роскошном современном терминале, «Шереметьево» развивается. В ближайшее время сюда будет инвестировано порядка 1,2 миллиарда долларов, пассажиропоток каждый год растет», - сказал Воробьев.

Как уточняется в пояснительном материале, терминал B с многоуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест (инвестиции – 327 миллионов долларов, в том числе 275 миллионов долларов – новый терминал В, 52 миллиона долларов – многоуровневый паркинг) начал работу в начале мая.

Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час).

Общая площадь – 110,5 тысяч квадратных метров.

Архитектурно-планировочное решение – в эстетике русского конструктивизма. Акцент в интерьерах - «живые» digital панели (крупноформатные дисплеи). Медиасистема будет использована для трансляции позитивных визуальных образов России, национального достояния (балетные постановки, государственные музейные фондовые экспозиции, туристические достопримечательности и памятники русской культуры).

На территории терминала расположены два бизнес-зала и ВИП-зал.

Терминал B планируется обеспечить системой онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту через мобильное приложение «Шереметьево».

В новом терминале и на станциях МТП работает единая со всем остальным аэропортом бесплатная для пользователей высокоскоростная бесшовная Wi-Fi сеть.

Комплексное поддержание безбарьерной среды реализовано с помощью тактильной навигации, дублирования общедоступной информации шрифтом Брайля, пандусов, подъемных платформ, заниженных стоек, кнопок вызова ситуационной помощи, индукционных петлей, а также зала повышенной комфортности «Меркурий».