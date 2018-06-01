РИАМО - 1 июн. Гараж-стоянку на 1 160 машино-мест на территории жилого комплекса в районе Орехово-Борисово Южное планируют построить в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Гараж возводится в рамках строительства жилого комплекса. Здание представляет собой шестиэтажный объем, где будет располагаться автостоянка открытого типа на 1 160 машино-мест, в том числе, 24 – для маломобильных групп населения», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Внутри здания будут находиться помещения для уборочной техники, охраны, насосная станция, электрощитовая, подняться наверх можно будет с помощью двух лифтов или по четырем эвакуационным лестницам. Предусмотрено видеонаблюдение на въездах и выездах. Площадь застройки составляет порядка 7 тысяч квадратных метров.

«По своим архитектурно-планировочным решениям здание очень функциональное, фасадное решение основано на сочетании различных материалов: окрашенный бетон, металлические элементы, панели типа Fensys (производитель металлических ограждений – ред.)», – отмечается в сообщении.

Гараж построят на пересечении Каширского шоссе с МКАД в районе Орехово-Борисово Южное, с севера участок ограничен улицей Ясеневой, с востока – улицей Елецкая. Помимо строительства непосредственно гаража, на территории будут проложены проезды для машин, сделаны тротуары и пешеходные дорожки.