РИАМО – 1 июн. Президент России Владимир Путин поздравил создателей «Смешариков» с 15-летием проекта и отметил важность философских тем, поднятых в мультфильме, сообщает Газета.ru.

«Символично, что 1 июня нынешнего года – в День защиты детей – исполняется 15 лет со дня запуска проекта «Смешарики». Поучительные, увлекательные истории «Смешариков» интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей», — написал президент в своем поздравлении на сайте Кремля.

Он отметил профессионализм творческого коллектива проекта, его активное участие в значимых благотворительных, образовательных, просветительских инициативах.

«Смешарики» - добрый отечественный мультсериал про круглых сказочных зверюшек, которые в каждой серии попадают в смешные ситуации и решают серьезные вопросы. Мультфильм адаптировали к показу в Америке, Германии, Италии и Великобритании.