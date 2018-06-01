РИАМО - 1 июн. В «Столичном бизнес колледже» состоялась торжественная церемония награждения 17-летнего жителя подмосковного Одинцова Никиты Калеманова одной из самых престижных ведомственных наград МЧС России – «За отвагу на пожаре», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Медаль юному герою вручил начальник управления кадровой политики и мобилизационной подготовки ГУ МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Александр Пушкин. Церемония награждения прошла в присутствии всех учащихся и педагогов.

«Благодаря проявленному мужеству Никиты удалось избежать гибели людей. За смелые, отважные и решительные действия, совершенные при спасении человека, за отвагу на пожаре награждается наш герой», - сказал Пушкин, вручая медаль.

Также он предостерег учеников колледжа от необдуманного выполнения тех задач, которые возлагаются на пожарно-спасательные подразделения.

«Здесь есть место подвигу, и сегодня нельзя говорить, что все подростки хулиганы. Мы все время их ругаем, а парни людей спасают. Я хочу, чтобы больше не было войны и пожаров. Но жизнь не без этого. Большой поклон родителям за то, что вырастили настоящего мужчину», - отметил Герой Советского Союза, участник Афганской войны Наби Акрамов.

Героический поступок Никита Калеманов совершил 15 декабря 2017 года. В тот день в подмосковном Одинцове на улице Советской в доме, где он живет, произошел пожар. Жильцы спешно эвакуировались, а юноша остался в горящем здании, чтобы оказать помощь тем, кто в этом нуждался. Молодой человек, рискуя собственной жизнью, спас женщину и, убедившись, что ей ничего не угрожает, побежал оповещать о пожаре других жильцов.