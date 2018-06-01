РИАМО - 1 июн. Пожарные смогли локализовать возгорание в ангарах в подмосковных Мытищах, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 11:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, владение 15. В 12.05 был объявлен повышенный ран пожара №2.

«В 11:50 - подразделения работают по 1БИС. <…> В 12:55 - локализация на площади 3,5 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 10 единицы техники, 31 человек.