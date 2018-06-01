РИАМО - 1 июн. В больнице подмосковной Старой Купавны с ноября 2017 года провели свыше 2 тысяч исследований на новый флюорографе, ежедневно специалисты при помощи аппарата проверят как минимум 40 человек, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«С ноября 2017 года в Купавинской городской больнице работает новый флюорограф, за это время на нем выполнено более 2 тысяч исследований. На приобретение оборудования было выделено более 6,3 миллиона рублей. Аппарат очень востребован населением, ежедневно на нем обследуются порядка 40 человек, в некоторые дни – до 90 человек», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, прежде исследования органов грудной клетки и сердечно-сосудистой системы в больнице проводили на пленочном флюорографе. Перенесение изображение на пленку занимало значительное время. Кроме того, старое оборудование увеличивало как время приема, так и время получения результатов обследования, при этом качество изображения было низким.

«Сегодня (на 1 июня – ред.) жители Старой Купавны имеют возможность проходить диагностику внутренних органов на современном медицинском аппарате. Новое оборудование позволяет получать более качественные изображения, которые при необходимости могут быть распечатаны и отправлены на электронную почту», – пояснил Марков.

Оснащение оборудованием медучреждений Московской области происходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». В 2017 году в регионе на закупку медицинского оборудования было выделено порядка 5 миллиардов рублей, на текущий год запланирована аналогичная сумма.