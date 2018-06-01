РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Крест установили на строящийся храм святой великомученицы Екатерины в микрорайоне Новый Свет в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Балашихе возводятся несколько храмов и сегодня (1 июня – ред.) на один из них – храм святой великомученицы Екатерины в микрорайоне Новый Свет поставлен крест. Это означает, что храм обретает постепенно свой завершенный вид. Надеемся, что первая служба здесь будет совершена уже зимой», – сказал благочинный церквей горокруга, протоирей Димитрий Мурзюков.

Он добавил, что в храме ведутся внутренние отделочные работы, подключаются инженерные сети. Строительство храма завершено на 80%.

Первого июня 2010 года в микрорайоне Новый Свет в Балашихе началось строительство временного деревянного храма святой великомученицы Екатерины. В храме регулярно совершаются богослужения и требы, ведется просветительская работа с жителями Балашихи. Строительство нового храма началось в 2015 году.