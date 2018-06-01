РИАМО - 1 июн. Государственный оборонный заказ выполняется в России на 98%, в то же время необходимо совершенствовать его механизмы и размещение, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

«В плане гособоронзаказа наши оборонщики уже научились работать вполне достойно. Об этом говорят цифры по выполняемости ежегодных планов - они сегодня составляют от 98% от всех намеченных мероприятий», - сказал Борисов в ходе форума «Гособоронзаказ-2018».

Он отметил, что необходимо совершенствовать механизмы и размещение государственного оборонного заказа.

В пятницу в доме правительства Московской области проходит II Всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018». В рамках работы форума участники обсудят развитие закрытых торгов в электронной форме и реформу государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. Кроме того, эксперты рассмотрят вопросы преодоления ограничений на диверсификацию производства, а также информационные технологии для решения задач гособоронзаказа.

Ранее начальник управления контроля государственного оборонного заказа ФАС России Александр Пудов сообщил, что некоторые закупки в рамках гособоронзаказа, связанные с государственной тайной, с 1 июля переведут в электронную форму.

Кроме того, в ходе форума губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в регионе располагаются более 130 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и правительство Подмосковья заинтересовано в их развитии.