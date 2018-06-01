РИАМО - 1 июн. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для строительства пяти новых корпусов в жилом комплексе близ деревни Столбово в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Корпуса 3.5/1 (этап 3), 3.5/2 (этап 4), 3.5/3 (этап 5), 3.6/1 (этап 6), 3.6/2 (Этап 7) возведут вблизи деревни Столбово в поселении Сосенское Новомосковского административного округа столицы.

«Согласована проектная документация на строительство сразу несколько домов в составе жилого комплекса в поселении Сосенское в новой Москве», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, предусматривается строительство пяти односекционных 16-этажных домов. В сумме в них запроектировано 725 квартир – от малогабаритных студий до просторных четырехкомнатных.

На подземном этаже в каждом корпусе расположатся хозяйственные кладовые для хранения личных вещей владельцев квартир. Связь по этажам в каждом из домов будет осуществляться с помощью лифтов грузоподъемностью 630 и 1 тысяча килограммов, а также лестничной клетки. На первых этажах корпусов предусмотрены помещения под аренду для размещения в них магазинов, аптек, кафе, салонов красоты.

На прилегающей территории будут созданы зоны отдыха, появятся детские и спортивные площадки, прогулочные зоны. Для автомобилистов предусмотрено устройство открытых плоскостных автостоянок. Рядом с домами будут высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.