РИАМО - 1 июн. В День защиты детей в Москве проходит акция «Не паркуй ребенка», в рамках которой возле Центрального детского магазина на Лубянке горожанам рассказывают о том, что нужно делать, если ребенка заперли в машине, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичам раздают наклейки на автомобиль и браслеты с хештегом #непаркуйребенка. Также консультации проводят инспекторы Московской административной дорожной инспекции и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Акция напомнит автомобилистам о том, что оставлять детей в машине без присмотра недопустимо. Неважно, сколько ребенку лет, семь или десять, он не должен находиться один в машине. Не говоря уже о том, что нельзя оставлять его в неправильно припаркованном автомобиле», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он пояснил, что стоянка под запрещающим знаком может спровоцировать аварийную ситуацию, и в автомобиль может кто-то врезаться. Кроме того, в машине с выключенной системой кондиционирования можно переохладиться или получить тепловой удар.

Благодаря подобным акциям родители становятся более ответственными. Так, в течение последнего года число случаев, когда детей оставляли одних в автомобиле, значительно сократилось, отмечается на сайте.

Акция «Не паркуй ребенка» проходит в Москве регулярно. В последний раз ее организовывали на улицах возле школ в День знаний.