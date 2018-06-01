РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел прием жителей Балашихи, на мероприятии парламентарий обсудил с гражданами вопрос по восстановлению бывших военных городков, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Глава Мособлдумы в пятницу принял жителей горокруга. На приеме были подняты вопросы восстановления бывших военных городков и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Заря.

«Сейчас в Подмосковье ведется большая работа по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков, строятся новые социальные объекты. Никаких сбоев со строительством не возникает», – сказал Брынцалов.

Жители микрорайонов Заря и Северный в свою очередь отметили, что результаты работы, в том числе по благоустройству, уже видны.

Всего на прием записались пять человек. Брынцалова также попросили оказать содействие в ремонте кровли в Доме культуры «Чайка», провести круглый стол о льготах для детей военнослужащих и помочь с получением социального такси для ребенка-инвалида.

Брынцалов проводит прием жителей Балашихи каждый месяц.