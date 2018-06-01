РИАМО - 1 июн. Повышенный ранг пожарной опасности объявили для возгорания в ангарах в подмосковных Мытищах, на месте работают более 30 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, владение 15.

«В 11:50 - подразделения работают по 1БИС. В 12:05 - объявлен повышенный ранг пожара №2», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 31 человек.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области уточнил РИАМО, что в Мытищах горят два ангара со строительными материалами.

На месте происшествия работают 10 автоцистерн.

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