РИАМО - 1 июн. Чистоту и порядок на городском пляже в Талдомском муниципальном районе проверили накануне открытия купального сезона, выявленные нарушения устранили, сообщила в пятницу руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В результате недавнего объезда сотрудниками территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области пляжа у озера, расположенного на территории городского поселения Талдом по проезду Строителей, были выявлены нарушения, которые выразились в несвоевременном покосе травы и отсутствии графиков вывоза мусора на контейнерной площадке», - сказала Витушева.

По ее словам, после проверки в отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях, назначены административные наказания. Все нарушения были устранены.