РИАМО - 1 июн. Шесть новых Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) создадут в Подмосковье и еще два дооснастят в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

Прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий (частичной компенсации затрат) на создание и дооснащение ЦМИТ завершен. В министерство инвестиций и инноваций поступило 12 заявок на создание ЦМИТ из Королева, Павловского Посада, Люберец, Мытищ, Сергиева Посада, Красногорска, Котельников, Долгопрудного, Химок, Коломны и Подольска. Также министерство получило четыре пакета документов на дооборудование от ЦМИТ из Дмитрова, Дубны, Балашихи и Протвина.

«По результатам конкурсного отбора планируется создать шесть новых ЦМИТ и два дооснастить», - отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, максимальный размер субсидии на организацию нового центра – 7 миллионов рублей, на расширение готового – 3,2 миллиона рублей.

В Московской области находится самое большое количество ЦМИТ среди всех субъектов России. На сегодня в Подмосковье действует восемь Центров инновационного творчества – в Дмитрове, Дубне, Протвине, Жуковском, Балашихе, Фрязине, Пущине и Одинцове. На данный момент из бюджета Подмосковья на запуск центров потрачено 56 миллионов рублей.

ЦМИТ призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному цифровому оборудованию. В 2017 году услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2,5 тысяч человек. Каждый год обучение проходят не менее 500 детей и подростков из расчета на один центр.