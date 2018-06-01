РИАМО - 1 июн. Во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве болельщики смогут бесплатно воспользоваться восемью специальными автобусными маршрутами S, а также 45 регулярными направлениями городского наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Бесплатные автобусы будут перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 по восьми маршрутам. Автобусы-шаттлы с литерой S станут курсировать до аэропортов, станций метро, а также к Большой спортивной арене «Лужников» и стадиону «Спартак», - отмечается на сайте.

В частности, эти автобусы доставят болельщиков на матчи и довезут до ближайшей станции метро после окончания игры. Расписание автобусов S можно будет уточнить на едином транспортном портале во время проведения мундиаля.

«Для комфортного проезда в дни проведения матчей ЧМ-2018 мы выпустим на специальные маршруты больше 100 автобусов большого и особо большого класса. Интервалы движения транспорта составят от 2 до 10 минут в зависимости от направления. Для удобства болельщиков автобусы будут отмечены специальными стикерами с символикой чемпионата», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, болельщики смогут бесплатно воспользоваться 45 действующими маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев, которые проходят вблизи стадионов и в центре столицы. Для этого им нужно будет предоставить контролеру или водителю паспорт болельщика и билет на игру. Такой транспорт тоже отметят стикерами.

Во время проведения чемпионата мира бесплатно пользоваться наземным транспортом столицы смогут волонтеры и аккредитованные лица FIFA. Для этого они получат специальные билеты в аккредитационных центрах.

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Столица станет главным транспортным хабом для иностранных болельщиков. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира. Матчи пройдут в «Лужниках» и на стадионе «Спартак».

К ЧМ-2018 в Москве установят 190 информационных щитов и 30 знаков «последней мили». Навигационные знаки подскажут горожанам и туристам путь к стадионам, на которых пройдут матчи мундиаля. Возле арен также будут устанавливать мобильные информационные табло, которые помогут построить маршрут.