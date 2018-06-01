РИАМО - 1 июн. Карантин по бешенству животных отменили в подмосковном городском округе Серебряные Пруды, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 сентября 2017 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: рабочий поселок Серебряный Пруды городского округа Серебряные Пруды», – говорится в сообщении.

Карантин также сняли с территории от восточной границы деревни Серково, далее на север вдоль границы городского округа Серебряные Пруды до западной границы деревни Александровка и далее до восточной границы деревни Серково.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.