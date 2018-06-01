РИАМО – 1 июн. Региональным операторам капремонта могут предоставить доступ к персональным данным собственников жилья в России, что ускорит процесс возвращения долгов по капремонту, сейчас суды отменяют решения по взиманию долгов из-за того, что в их приказах отсутствует часть персональных данных собственников, пишет в пятницу газета «Известия».

«В Совете Федерации предложили упростить судебный механизм по взысканию долгов с неплательщиков за капремонт. В частности, верхняя плата парламента рекомендует Минстрою проработать вопрос предоставления региональным операторам капремонта права обрабатывать персональные данные жителей, чтобы ускорить процесс судебного взыскания задолженностей по взносам», - говорится в материале.

Сейчас в России существуют два способа оплачивать капремонт в жилых домах. Первый — жители могут открыть специальный счет дома и сами решать, когда и на что тратить деньги. Второй — делать взносы в общий «котел» регионального оператора и ждать, когда до дома дойдет очередь.

По словам представителя Ассоциации региональных операторов капремонта, общий объем задолженности по «котлам» составлял 78,9 миллиарда рублей по состоянию на I квартал этого года. На конец 2017-го долги по спецсчетам были на уровне 12 миллиардов рублей.

«Правом взыскивать задолженности с граждан, которые отчисляют взносы по принципу общего котла, региональные операторы наделены Жилищным кодексом. Однако свободно получить персональные данные собственников из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы обратиться в суд, они не могут. За эту услугу они должны платить. Причина заключается в отсутствии договорных отношений между ними и собственниками помещений», — уточняется в материале.

Деньги на оплату выписок из ЕГРН, а также госпошлин приходится выделять из регионального бюджета, так как взносы на капремонт могут идти только на сами работы.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, ежегодно на оплату пошлин фонд капремонта Подмосковья закладывает около двух миллиардов рублей. Расходы на оплату выписок из единого государственного реестра недвижимости — это еще 2,2 миллиарда рублей. В среднем количество должников в Подмосковье достигает одного миллиона человек.

Не все региональные бюджеты готовы нести такую нагрузку, поэтому в ряде случаев части персональных данных в судебных приказах не хватает. Операторы капремонта используют упрощенный порядок взыскания без участия должника в судебном процессе. Они подают документы с доказательствами того, что есть задолженность, и суд выносит решение в виде судебного приказа, который одновременно является основанием для взыскания.

«Если собственник опротестовал данный судебный приказ, заявив об отсутствии части его персональных данных в документе, то решение о вступлении приказа в силу отменяется. <…> В зависимости от региона доля отмен может достигать 30–50%», — добавляется в статье.

В то же время по части долгов могут пройти сроки исковой давности. Совет Федерации направил в Минстрой России рекомендацию проработать и этот вопрос.