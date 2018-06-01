РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В детских лагерях Королева стартовали первые смены, перед заездом детей в лагерях прошли тщательные проверки, написал в своем аккаунте в Instagram глава Королева Александр Ходырев.

Старт детскому летнему отдыху дали в пятницу в День защиты детей. Ребята отправились на отдых от стадиона «Вымпел».

«Сегодня (1 июня - ред.) стартовали первые смены летнего отдыха. 180 наших ребят отправились отдыхать в оздоровительный лагерь «Родник». Перед заездом в лагере прошла приемка, тщательные проверки, особое внимание было уделено обеспечению безопасности детей. Более 40 королевских школьников сегодня уехали в детские здравницы Евпатории и Туапсе. Поздравляю всех ребят с Днем защиты детей и первым днем лета, желаю хорошего отдыха!», – написал Ходырев.

На отдых детей в текущем году выделено более 21 миллиона рублей, 9,7 миллионов рублей выделено из бюджета Московской области и почти 12 миллионов – из бюджета Королева. За счет бюджетных средств отдохнут 1 809 детей. Также будут организованы более 40 досуговых площадок, на которых отдохнут более 20 тысяч детей.