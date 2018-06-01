РИАМО - 1 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в результате рейда обнаружили 29 автомобилей, припаркованных на газоне в подмосковном Павловском Посаде, сообщила в пятницу руководитель ведомства Татьяна Витушева.

«В ходе данного мероприятия были проверены микрорайон Городковский, а также внутридворовые территории по улице Каляева и улице Кузьмина в городе Павловский Посад. Всего в ходе рейда было выявлено 29 транспортных средств, размещенных на участках с зелеными насаждениями, владельцам данных автомобилей будут отправлены «письма счастья» по выявленным нарушениям», – сказала Витушева.

Она отметила, что больше всего нарушений, связанных с неправильной парковкой, а именно на участках с зелеными насаждениями, было выявлено в микрорайоне Южный. Работа по выявлению «автохамов» находится на контроле инспекторов надзорного органа.

Борьба с «автохамами» – важная составляющая в работе ведомства по наведению чистоты и порядка на всей территории Подмосковья.