РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Власти подмосковных Люберец попросили жителей не пускать детей на игровые и спортивные площадки, на которых в настоящее время проводится монтаж конструкций, сообщается на официальной странице управления благоустройства администрации городского округа в Instagram.

«В настоящее время на территории Люберец активно ведутся работы по комплексному благоустройству 67 дворовых территорий, в том числе устройству детских игровых и спортивных площадок. Место проведения работ огорожено сигнальными лентами. Убедительная просьба - будьте внимательны, следите за детьми! Не пускайте на территорию места проведения работ. В период доставки и монтажа игровые элементы могут быть не закреплены», - говорится в сообщении.

Так же управление благоустройства просит следить, чтобы во время устройства резинового покрытия в течение 1-2 дней (время необходимое для застывания), дети также не попадали на площадку.

«Просим отнестись к этому с пониманием и терпением», - добавляется в сообщении.