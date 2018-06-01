РИАМО - 1 июн. Качество шаурмы и ее соответствие санитарным нормам проверят в ларьках Москвы и Подмосковья накануне чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и области начнутся «контрольные закупки» шаурмы. Цель проверяющих – оградить жителей от некачественного фаст-фуда», – говорится в сообщении.

Активисты приобретут шаурму, а потом передадут ее на исследование в специализированную лабораторию. Если будут выявлены нарушения, точками быстрого питания займется уже Роспотребнадзор.

«Я считаю, что важно проводить такие проверки как можно чаще. Жители должны быть уверены, что покупают качественный продукт и их здоровью ничего не угрожает», – сказал координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный Контроль» в Подмосковье Шерзод Атаев.

По итогам проведенных проверок активисты «Народного контроля» и «Безопасной столицы» проведут круглый стол, куда будут приглашены представители сферы питания и сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».