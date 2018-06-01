РИАМО - 1 июн. Специалисты зафиксировали факт проведения несогласованных работ по фасадам и интерьерам жилого дома XIX века на Смоленской площади в Москве, в настоящее время готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

В ходе выездной проверки сотрудники Мосгорнаследия подтвердили проведение незаконных работ на объекте культурного наследия по адресу: Смоленская площадь, дом 8/12/1, строение 1 - жилой дом с лавками Золотаревой – Финогеновых. Арендатор не только нарушил ценный исторический облик памятника XIX века, но и поставил под угрозу его безопасность.

«Недобросовестного арендатора не остановили ни выданные ранее предписания на приостановку незаконных работ, ни возбуждение административного дела. В результате памятнику нанесен серьезный урон, пострадал фасад: на месте исторического окна арендатор прорубил дверной проем. Сейчас Мосгорнаследие передает все материалы в МВД России для возбуждения уголовного дела», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что договор аренды с этой организацией должен быть расторгнут навсегда.

В марте 2018 года в Мосгорнаследие поступило обращение управы района Арбат о проведении незаконных работ на объекте. Тогда в ходе выездной проверки зафиксировали факт демонтажа перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки. Разрешение на эти работы не выдавалось. Арендатору было оперативно выдано предписание на приостановку работ, возбуждено административное дело.

В результате новой проверки установлен факт неисполнения указанного предписания, а также факт проведения несогласованных работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности дома. 29 мая Мосгорнаследие в отношении арендатора - ООО «Легенда» возбудило дела об административных правонарушениях.

В связи с тем, что в результате незаконных работ был поврежден памятник и элементы, входящие в предмет охраны, в настоящее время Мосгорнаследие готовит материалы для направления в МВД России для возбуждения уголовного дела и проводятся мероприятия по возбуждению ряда дел об административном правонарушении.

Жилой дом с лавками находится в собственности Российской Федерации. Ввиду систематических грубых нарушений арендатором законодательства об объектах культурного наследия Мосгорнаследие направило в адрес Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры обращение с просьбой принять необходимые меры и рассмотреть возможность расторжения договора аренды с ООО «Легенда».

Жилой дом с лавками Золотаревой – Финогеновых был построен в первой половине XIX века и сегодня является прекрасным образцом небольшого городского особняка в стиле позднего московского классицизма. Памятник расположен на территории, где в XVII веке находилась одна из самых старых слобод мастеров-каменщиков.