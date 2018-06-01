РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил жителей городского округа с Днем защиты детей в своем аккаунте в Instagram, и пожелал им любви и взаимопонимания.

«Сегодня самый светлый и добрый праздник лета – День защиты детей! Дети – самое ценное, что у нас есть. Мы отдаем им всю нашу любовь и внимание, стремимся сделать все, чтобы они выросли счастливыми, умными, здоровыми и главное – достойными людьми. Именно в их руках – будущее нашего города и всей нашей огромной Родины. Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, тепло и взаимопонимание!» - написал Ходырев.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.