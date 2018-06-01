РИАМО – 1 июн. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» провели горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, за время акции поступило свыше 1,2 тысяч обращений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Фонд социально-культурных инициатив при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дважды в год проводит всероссийскую акцию «СТОПВИЧ/СПИД», приуроченную к Международному дню памяти жертв СПИДа и всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках акции с 14 по 20 мая провели горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекций.

«По телефонам горячих линий поступило более 1 200 обращений по данной тематике. Большинство из них касались профилактики ВИЧ-инфекции (32,9%), клинических проявлений (19,5%), механизма передачи возбудителя и условий заражения (13,9%), обследования на ВИЧ и консультирования (12,8%). В 9,3% случаев граждан интересовала эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в стране и Московской области, в 6,2% случаев – вопросы получения медицинской помощи и лечения, 3% касались ВИЧ-инфекции у беременных женщин», – говорится в сообщении.

С целью привлечения внимания и информирования населения о проблеме ВИЧ-инфекции в рамках акции в Московской области были проведены семинары, лекции, заседания круглых столов, тренинги, выступления по радио и телевидению.

Для подростков и молодежи провели различные мероприятия: организовали уроки с написанием сочинений, провели тренинги для студентов техникумов на тему – «Все что ты должен знать о ВИЧ», конкурс граффити на стене, открытый форум «Остановим СПИД вместе» для студентов и выставки рисунков среди школьников.

Также организовали спортивные мероприятия: взрослый футбольный матч и детский футбольный матч в Пушкинском районе под девизом – «Мне все равно «+» ты или «-». Ты такой же как я - ты ребенок и у нас много общего».

Управление Роспотребнадзора информирует, что пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. В Центрах профилактики и борьбы со СПИДом имеются кабинеты психосоциального консультирования и анонимного обследования, где можно получить до и после – тестовую консультацию специалиста. Во всех указанных учреждениях граждане РФ могут сдать анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно.

Важно знать, что ранняя диагностика и своевременно начатое лечение (антиретровирусная терапия) улучшают качество жизни больного и продлевают жизнь.